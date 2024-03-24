Украинка помогла "Валенсии" впервые завоевать баскетбольный Кубок Королевы Испании

Украинская баскетболистка, капитан женской сборной Алина Ягупова, присоединившаяся к составу "Валенсии", в финальном матче помогла команде разгромить "Сарагосу". Таким образом, этот клуб впервые в истории завоевал Кубок Королевы Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины .

Отмечается, что лидер сборной Украины по баскетболу, которая ныне выступает за "Валенсию", всего в трех матчах Кубка Королевы за 26.3 минут набирала 16.3 очка, 5.0 подбора, 1.0 передачу и 2.3 перехвата.

Украинская спортсменка за 34 минуты набрала 17 очков (3/12 двухочковых, 3/6 трехочковых, 2/3 штрафных). Также Ягупова сделала 7 подборов, 2 передачи, 3 перехвата при 1 фоле и 2 потерях.

"Валенсия" в матче победила соперников с результатом 77:53.

Ранее сообщалось, что в середине марта команда украинца Святослава Михайлюка Бостон Селтикс досрочно гарантировала участие в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации по итогам регулярного первенства 2023/24.

Также мы писали о том, что атакующий защитник "Гьюстона" Грин возглавил хит-парад моментов с точным трехочковым.

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