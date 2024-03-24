ua en ru
Вс, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинка помогла "Валенсии" впервые завоевать баскетбольный Кубок Королевы Испании

Воскресенье 24 марта 2024 21:58
UA EN RU
Украинка помогла "Валенсии" впервые завоевать баскетбольный Кубок Королевы Испании Фото: капитан женской сборной Украины Алина Ягупова помогла "Валенсии" выиграть Кубок Королевы Испании (t.me/fbubasket)
Автор: Владимир Костырин

Украинская баскетболистка, капитан женской сборной Алина Ягупова, присоединившаяся к составу "Валенсии", в финальном матче помогла команде разгромить "Сарагосу". Таким образом, этот клуб впервые в истории завоевал Кубок Королевы Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

"Валенсия" в матче победила соперников с результатом 77:53.

Украинская спортсменка за 34 минуты набрала 17 очков (3/12 двухочковых, 3/6 трехочковых, 2/3 штрафных). Также Ягупова сделала 7 подборов, 2 передачи, 3 перехвата при 1 фоле и 2 потерях.

Отмечается, что лидер сборной Украины по баскетболу, которая ныне выступает за "Валенсию", всего в трех матчах Кубка Королевы за 26.3 минут набирала 16.3 очка, 5.0 подбора, 1.0 передачу и 2.3 перехвата.

Украинская баскетболистка Алина Ягупова помогла "Валенсии" выиграть Кубок Королевы Испании (фото: t.me/fbubasket)

Ранее сообщалось, что в середине марта команда украинца Святослава Михайлюка Бостон Селтикс досрочно гарантировала участие в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации по итогам регулярного первенства 2023/24.

Также мы писали о том, что атакующий защитник "Гьюстона" Грин возглавил хит-парад моментов с точным трехочковым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол
NEWS
Зеленский: РФ на этой неделе применила для ударов по Украине более тысячи ракет, дронов и бомб
Зеленский: РФ на этой неделе применила для ударов по Украине более тысячи ракет, дронов и бомб
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными