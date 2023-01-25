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В Украине уволены пять руководителей областных прокуратур (список)

Фото: в Украине уволены пять руководителей областных прокуратур (pravo ua)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 25 января, стало известно об увольнении руководителей прокуратур в пяти регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Уволены с должностей пять руководителей областных прокуратур", - говорится в сообщении

В частности, генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию:

  • Виктора Приходько - руководителя Запорожской областной прокуратуры;
  • Владимира Твердохлеба – руководителя Кировоградской областной прокуратуры;
  • Антона Столетнего – руководителя Полтавской областной прокуратуры;
  • Алексея Тубелца – руководителя Сумской областной прокуратуры;
  • Сергея Василины – руководителя Черниговской областной прокуратуры.

Как сообщалось, 24 января стало известно об увольнении с должности заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. Причиной стал его заграничный отпуск в Испании.

Напомним, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко был в 10-дневном отпуске в г. Марбелья (Испания), несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского, высказанный во время обращения в парламент в декабре 2022 года.

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Офис Генпрокурора