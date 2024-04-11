В Украине растет заболеваемость коклюшем: чем он опасен
Заболеваемость коклюшем в Украине растет в последнее время. Среди больных больше детей дошкольного и раннего школьного возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Facebook.
Так, с 2023 года в Украине растет заболеваемость коклюшем. За первые два месяца 2024 зафиксировано 515 случаев заболевания, а за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано только 27 случаев. 95,9% всех заболевших - дети, большинство - это дети дошкольного и раннего школьного возраста.
Чем опасен коклюш
Как отмечает Минздрав, коклюш очень заразен, он легко распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле или чихании.
Наиболее опасным коклюшем является для младенцев, у которых может вызвать апноэ - временную остановку дыхания. Кроме того, у новорожденных и младенцев болезнь может протекать тяжело, высок риск осложнений и смерти.
Старшие дети и взрослые обычно выздоравливают от коклюша, но болезнь изнурительна и сильно ослабляет организм.
Симптомы:
- болезнь начинается, как обычная простуда, но через 5-8 дней появляется приступообразный спазматический кашель;
- кашель может сопровождаться лихорадкой, насморком и другими признаками ОРВИ;
- у грудных детей кашель может не проявляться, но у них может происходить остановка дыхания на короткое время;
- выздоровление начинается через 4-8 недель, а иногда - от 2 до 6 месяцев.
Как предотвратить коклюш
Все дети должны получить 4 прививки: в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Если по какой-либо причине прививки пропустили, догоните ее как можно быстрее.
Также от коклюша нужно вакцинироваться беременным женщинам в срок от 16 до 32 недель беременности независимо от того, вакцинировали ли их в детстве.
Напомним, в ноябре прошлого года в Киеве некоторые школы перешли на дистанционное обучение или объявили карантин из-за вспышки скарлатины среди учеников .
Также в марте в Одесской области зафиксировали вспышку скарлатины, в результате болезни был летальный случай.
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