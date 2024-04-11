В Украине растет заболеваемость коклюшем: чем он опасен

Заболеваемость коклюшем в Украине растет в последнее время. Среди больных больше детей дошкольного и раннего школьного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Facebook.

Так, с 2023 года в Украине растет заболеваемость коклюшем. За первые два месяца 2024 зафиксировано 515 случаев заболевания, а за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано только 27 случаев. 95,9% всех заболевших - дети, большинство - это дети дошкольного и раннего школьного возраста.

Чем опасен коклюш

Как отмечает Минздрав, коклюш очень заразен, он легко распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле или чихании.

Наиболее опасным коклюшем является для младенцев, у которых может вызвать апноэ - временную остановку дыхания. Кроме того, у новорожденных и младенцев болезнь может протекать тяжело, высок риск осложнений и смерти.

Старшие дети и взрослые обычно выздоравливают от коклюша, но болезнь изнурительна и сильно ослабляет организм.

Симптомы:

болезнь начинается, как обычная простуда, но через 5-8 дней появляется приступообразный спазматический кашель;

кашель может сопровождаться лихорадкой, насморком и другими признаками ОРВИ;

у грудных детей кашель может не проявляться, но у них может происходить остановка дыхания на короткое время;

выздоровление начинается через 4-8 недель, а иногда - от 2 до 6 месяцев.

Как предотвратить коклюш

Все дети должны получить 4 прививки: в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Если по какой-либо причине прививки пропустили, догоните ее как можно быстрее.

Также от коклюша нужно вакцинироваться беременным женщинам в срок от 16 до 32 недель беременности независимо от того, вакцинировали ли их в детстве.