В Украине выросли мощности после ремонтов на блоках ТЭС, отключения возможны в двух областях

Генерация имеет необходимые объемы мощности для обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей Ураине. Из-за ремонтов отключения возможны в двух областях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

"Завершен ряд плановых ремонтов на энергоблоках ТЭС, что увеличило доступные резервы мощности", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В то же время, по его словам, в Житомирской и Киевской областях возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

В последние дни возобновлено электроснабжение около 15 тысяч абонентов Донецкой области в пострадавших от рашистских обстрелов районах, добавили в пресс-службе.