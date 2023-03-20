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В Украине выросли мощности после ремонтов на блоках ТЭС, отключения возможны в двух областях

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Украина, Понедельник 20 марта 2023 10:39
В Украине выросли мощности после ремонтов на блоках ТЭС, отключения возможны в двух областях Фото: в энергосистеме выросли мощности плановых ремонтов на энергоблоках ТЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Генерация имеет необходимые объемы мощности для обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей Ураине. Из-за ремонтов отключения возможны в двух областях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

"Завершен ряд плановых ремонтов на энергоблоках ТЭС, что увеличило доступные резервы мощности", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В то же время, по его словам, в Житомирской и Киевской областях возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

В последние дни возобновлено электроснабжение около 15 тысяч абонентов Донецкой области в пострадавших от рашистских обстрелов районах, добавили в пресс-службе.

Напомним, в последнюю неделю в Киеве и Киевской области частично применяли стабилизационные отключения электроэнергии из-за повреждений сетей.

Житомирская область пострадала от последней ракетной атаки России в Украину 9 марта.

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ТЭС відключеня світла
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