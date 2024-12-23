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В Украине выросла поддержка вступления в НАТО без оккупированных территорий

Фото: Вступление в НАТО без оккупированных территорий поддерживают 47% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Доля респондентов, готовых поддержать вступление Украины в НАТО в случае, если часть украинских территорий останется оккупированной Россией, выросла до 47%. Полтора года назад эту идею поддерживали 33% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Не готовы поддержать вступление в НАТО, если часть территории Украины будет оккупированной, 36%, что на 16 процентных пунктов меньше, чем в июне 2023 года.

Чаще о неготовности поддержать вступление в НАТО, если часть украинских территорий останется оккупированной, сообщали: респонденты старше 50 лет (40%); респонденты, которые до полномасштабного вторжения проживали в восточных (36%), центральных (38%), южных (48%) областях; респонденты, которые живут за чертой бедности (46%); респонденты, которые имеют близких на временно оккупированных территориях (42%).

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 29 ноября по 14 декабря 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Методом face-to-face опрошено 1518 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%

 

 

Напомним, по данным опросов фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, 55% украинцев считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины является вступление в НАТО. Нейтральный статус, обеспеченный международными гарантиями, поддерживает 12% опрошенных.

Кроме того, большинство украинцев (60%) считают, что исключить повторную военную агрессию со стороны России способно вступление Украины в НАТО. Вариант восстановления ядерного статуса выбрали 39%.

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НАТО