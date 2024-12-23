В Украине выросла поддержка вступления в НАТО без оккупированных территорий

Не готовы поддержать вступление в НАТО, если часть территории Украины будет оккупированной, 36%, что на 16 процентных пунктов меньше, чем в июне 2023 года.

Чаще о неготовности поддержать вступление в НАТО, если часть украинских территорий останется оккупированной, сообщали: респонденты старше 50 лет (40%); респонденты, которые до полномасштабного вторжения проживали в восточных (36%), центральных (38%), южных (48%) областях; респонденты, которые живут за чертой бедности (46%); респонденты, которые имеют близких на временно оккупированных территориях (42%).

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 29 ноября по 14 декабря 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Методом face-to-face опрошено 1518 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%