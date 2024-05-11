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В Украине снова ожидаются заморозки: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 12 мая, в Украине прогнозируются ночные заморозки. Однако днем будет тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра ожидается переменная облачность. Будет без осадков, лишь в северных областях днем местами ожидается небольшой дождь.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в южной части и на Закарпатье составит +7 +12 градусов, а на остальной территории +1 +6. При этом в северных, Полтавской и Харьковской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 -3 градуса. 

Температура воздуха днем прогреется до +15 +20 градусов, а в северных и большинстве центральных областей +9 +14. На высокогорье Карпат ночью будет около 0 градусов, а днем +7 +12. 

Погода на следующую неделю

С понедельника, 13 мая, в Украине пройдут дожди. 14 мая дождей станет меньше, но и потеплее не будет. В течение всей недели, до 15 мая, погода не изменится: дожди и прохладная погода будут держаться.

Синоптики прогнозируют, что до конца мая 2024 года в Украине возможны даже заморозки.

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Погода в Украине