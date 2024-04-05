В Украине изменят условия предоставления субсидий и помощи ООН: кого это касается

Субсидии и льготы

Проект предлагает не назначать жилищную субсидию в случае, если все лица из состава домохозяйства находятся за границей более 60 дней.

Также предлагаются прекратить выплачивать субсидии на платежную карту, по которой в течение года не производились расходные операции, а банком не проводилась идентификация.

В то же время, планируется не учитывать задолженность, которая образовалась в период военного положения после 24.02.2022 года при назначении субсидии и принимать во внимание повреждение недвижимого имущества потребителя вследствие военных (боевых) действий при условии информирования о таких случаях соответствующего исполнителя коммунальной услуги.

Кроме того, предлагается предоставлять льготы для индивидуального отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади ветеранам войны и жертвам нацистских преследований, если в жилом помещении зарегистрировано место жительства трудоспособных лиц, фактически не проживающих по месту регистрации.

Помощь ООН

Кроме того, Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) обратилась в Министерство социальной политики по поводу целесообразности уточнения положений постановления Кабинета министров "О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации объединенных наций проекта относительно дополнительных мер".

Проектом акта предлагается предусмотреть возможность ВПП ООН выбирать категории получателей социальной помощи, а также территории Украины, которые будут охвачены дополнительной финансовой поддержкой исходя из имеющихся финансовых возможностей ВПП ООН.