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В Украине изменили условия пропуска и учета гуманитарной помощи: основные новшества

Фото: гуманитарная помощь в Украину будет возиться по новым правилам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет Министров изменил условия пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения. С 1 декабря изменяются правила ввоза и учета гуманитарной помощи, а информация о ней будет оцифрована в автоматизированной системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Среди основных изменений:

  • Внедрение электронного инструмента учета гуманитарной помощи

С помощью веб-платформы "Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи" организации, собирающиеся ввезти гуманитарную помощь, смогут зарегистрироваться, авторизироваться на сайте, сформировать и подать декларацию. Декларация путем информационного обмена будет направляться на таможню. Система будет автоматически присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз.

Декларативный принцип ввоза гуманитарной помощи в условиях военного положения будет сохранен, процесс ввоза таких грузов упрощен.

  • Организации, ввозящие гуманитарную помощь, будут подавать публичные отчеты после ее распределения

После того как организация завезла помощь, перед раздачей нужно будет произвести ее описание в системе. Затем - внести данные: когда и где (без указания персональных данных лиц) роздан груз, есть ли остатки и какие. Такой механизм покажет путь гуманитарной помощи от донора через получателя к получателям и гарантирует прозрачность процесса.

  • Постановление отменяет гарантийные письма

Это означает, что гуманитарная помощь для военных будет ввозиться без дополнительной бюрократической нагрузки. Информация о таких грузах будет закрыта по соображениям безопасности.

Срок запуска системы  1 декабря 2023 года.

Напомним, весной 2023 года в Верховную раду внесли законопроект, предлагающий упростить процедуру ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи.

Авторы законопроекта отмечают, что необходимость упрощения процедуры ввоза гуманитарной помощи возникла, поскольку соответствующее постановление Кабмина не действует на практике. Его положения не согласуются с законом "О гуманитарной помощи", который был утвержден еще в 1999 году.

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