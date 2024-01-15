В Украине изменили условия программы льготной ипотеки "єОселя": подробности

Правительство Украины внесло изменения в программу льготного ипотечного кредитования "єОселя". Одно из изменений касается ветеранов, людей, получивших инвалидность вследствие войны, членов их семей, а также семей погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Ранее по этой программе можно было приобрести квартиры в доме не старше 3 лет", - говорится в сообщении.

Теперь указанные категории заемщиков могут приобрести квартиры в доме не старше 10 лет, но при условии, если недвижимость расположена в городе Киеве или в областном центре. И без ограничений по дате эксплуатации в других населенных пунктах.

"Второе изменение предусматривает, что отныне заемщики смогут покупать не только квартиры, но и частные дома или таунхаусы после ввода их в эксплуатацию, но не старше 3 лет", - добавили в Минреинтеграции.

Программа компенсации ставки кредита за счет средств госбюджета

Программа есть "єОселя" начала свою работу в октябре прошлого года. Банками-партнерами являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank.

Получить кредит за счет бюджета как представители отдельных профессий, так и граждане, которые не имеют в собственности жилья или хотят улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий - участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан - ставка ипотеки составляет 7%.

С начала действия программы кредиты на приобретение жилья взяли 5898 семей на общую сумму 8,8 млрд гривен.