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В Украине изменили правила выезда за границу для людей с инвалидностью: что нового

Фото: правила выезда за границу для людей с инвалидностью изменили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы для граждан Украины с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука.

Так, новым постановлением исключены из перечня документов, дающих право на пересечение границы лицам с инвалидностью, справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией согласно форме первичной учетной документации № 157-1/о. Данный тип справки назван таким, который не содержит данных, позволяющих идентифицировать личность при пересечении границы.

Ранее мы писали, что новый пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице" на границе Украины и Польши планируют открыть до конца 2022 года. Сначала он будет работать для грузовиков.

Также напомним, ранее правительство сняло ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождающих их лиц.

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