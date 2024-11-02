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В Украине изменили дату Дня ракетных войск и артиллерии: в чем причина

Фото: в Украине изменили дату Дня ракетных войск и артиллерии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

День ракетных войск и артиллерии в Украине перенесли на 4 декабря. Дату изменили из-за того, что у нее были советские корни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №748.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе Дня ракетных войск и артиллерии на 4 декабря. Ранее праздник отмечали 3 ноября.

Как объяснили в Генштабе ВСУ, дата была связана с событиями Второй мировой войны и имела советские корни - она была посвящена началу операции по освобождению Киева в 1943 году.

"Начало празднования 4 декабря, в День Святой Варвары, сегодня соответствует духу и сущности героических воинов ракетных войск и артиллерии, защищающих нашу свободу и независимость в борьбе против российских оккупантов", - говорят в Генштабе.

Отмечается, что святая Варвара считается покровительницей артиллеристов не только в Украине, но и в вооруженных силах Испании, Франции, Польши и США.

Напомним, ежегодно 1 октября украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины. Раньше праздник отмечали 14 октября, поскольку дата была связана с Днем украинского казачества и Днем Покрова Пресвятой Богородицы.

В 2023 году дату Дня защитников и защитниц перенесли на 1 октября из-за перехода Православной церкви Украины и УГКЦ на новый календарь.

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