В Украине изменили дату Дня ракетных войск и артиллерии: в чем причина

Президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе Дня ракетных войск и артиллерии на 4 декабря. Ранее праздник отмечали 3 ноября.

Как объяснили в Генштабе ВСУ, дата была связана с событиями Второй мировой войны и имела советские корни - она была посвящена началу операции по освобождению Киева в 1943 году.

"Начало празднования 4 декабря, в День Святой Варвары, сегодня соответствует духу и сущности героических воинов ракетных войск и артиллерии, защищающих нашу свободу и независимость в борьбе против российских оккупантов", - говорят в Генштабе.

Отмечается, что святая Варвара считается покровительницей артиллеристов не только в Украине, но и в вооруженных силах Испании, Франции, Польши и США.