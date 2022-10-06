В Украине изменилась система жилищных субсидий: куда обращаться за назначением

В Украине с 1 октября стартовал первый этап передачи функций назначения и выплаты жилищных субсидий от органов социальной защиты в Пенсионный фонд Украины. ПФУ уже перечислил субсидии на сумму 635 млн гривен за сентябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Как отметили в пресс-службе, людям, уже получающим жилищную субсидию, не нужно обращаться в органы социальной защиты населения или органы ПФУ. Они и дальше будут получать назначенную им субсидию избранным способом: на банковский счет или через почтовое отделение.

"Кроме того, в октябре для них будет произведен расчет размера жилищной субсидии на отопительный сезон, без необходимости обращений", - добавили в министерстве.

Процедура назначения

Граждане могут обратиться за назначением жилищной субсидии в любое время, в том числе в течение отопительного сезона. В случае обращения в течение двух месяцев с начала отопительного сезона она назначается с начала такого сезона.

Для назначения жилищной субсидии требуется подать заявление и декларацию по установленным формам одним из следующих способов:

- по почте в орган социальной защиты населения по месту жительства - до 30 ноября 2022 года;

- личным визитом к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады или в центр предоставления административных услуг;

в электронной форме через Портал "Дія";

- по почте или лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины - с 1 декабря 2022 года.

В Пенсионный фонд Украины по вопросу назначения жилищной субсидии можно обращаться с 1 декабря 2022 года в любой сервисный центр ПФУ, независимо от места жительства. К примеру, граждане, проживающие в Донецкой или Киевской области, смогут обратиться за ее назначением в Сумах или Львове.