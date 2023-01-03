В Украине изменилась модель социального страхования: как будут проходить выплаты

Организационная модель социального страхования претерпела изменения. Теперь уполномоченным органом в системе общеобязательного государственного социального страхования является Пенсионный фонд Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
С 1 января 2023 г. вступила в силу обновленная редакция закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании", согласно которой страховые выплаты в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве будет проводить не Фонд социального страхования Украины, а Пенсионный фонд Украины.
По сути, изменяется орган, обеспечивающий такие выплаты. Теперь ПФУ Украины будет выплачивать:
"Несмотря на изменение органа, осуществляющего страховые выплаты, размеры этих выплат для граждан сохраняются, а размер некоторых - даже увеличивается", - говорится в сообщении.
Напомним, что с 1 января 2023 года вступили в силу изменения в законы "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которым предусмотрено присоединение Фонда социального страхования Украины (ФССУ) к Пенсионному фонду Украины.
ПФУ и его территориальные органы являются правопреемниками ФССУ и выполняют функции управления в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.
Как учреждение, имеющее наиболее разветвленную сеть территориальных органов и держателем и администратором электронного реестра листков нетрудоспособности (составной части реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования), Пенсионный фонд Украины теперь проводит:
В ноябре-декабре 2022 года правительство приняло все необходимые нормативные акты, чтобы обеспечить передачу функций социального страхования, в том числе прием сотрудников ФССУ на работу в Пенсионный фонд Украины.
Напомним, Верховная рада внесла изменения в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Документ предусматривает присоединение Фонда социального страхования Украины к Пенсионному фонду Украины с 1 января 2023 года.