В Украине уменьшается производство молокопродуктов и увеличивается импорт: в чем причина
Средняя закупочная цена молока для перерабатывающих предприятий почти равна среднеевропейским ценам, тогда как готовая продукция значительно дешевле европейской. Завышенные цены производителей молока снижают объемы его закупки перерабатывающими предприятиями, что приводит к росту импорта молочной продукции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии производителей.
Так, средняя закупочная цена молока для перерабатывающих предприятий составляет около 36 центов за литр. Это почти равно среднеевропейским ценам. В то же время, цена переработанного молока на полках супермаркетов в Украине значительно ниже, чем в ЕС.
Европейские спотовые цены на молоко сейчас приблизились к 30 евроцентам за литр. У нас стоимость молока на 20% дороже - 36 евроцентов. Общая тенденция такова, что цены должны сейчас снижаться, ведь надои в этот период увеличиваются и население предлагает больше молока, и цены до сих пор держатся на уровне декабря. Некоторые производители говорят даже о повышении закупочных цен на молоко. В этой ситуации предприятия вынуждены уменьшать переработку молока", - объяснил владелец компании "Юрия" (бренд "Волошковое поле") Андрей Табалов.
Руководитель проектов Ассоциации производителей молока (АВМ) Елена Жупинас отмечает, что падение экспорта и рост импорта готовых молокопродуктов в Украину - опасная тенденция, которая скажется и на производителях молока.
"Если экспорт молокопродуктов в конце марта и начале апреля снизился, то импорт наоборот - вырос до довоенных показателей. Ситуация на рынке нестандартная и угрожающая и для производителей молока. Если этого экспорта не будет, это сразу скажется на ценах на сырье", - прогнозирует эксперт.
В то же время, по информации АВМ, производители молока уже начали снижать цену реализации. В частности, на 10 копеек подешевело молоко высокого качества "Экстра".
В Ассоциации производителей молока считают, что правительство должно притормозить импорт готовой молочной продукции и содействовать экспорту.
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