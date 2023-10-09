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В Украине соберут рекордный урожай гречки: что будет с ценами

Фото: в Украине соберут рекордный урожай гречки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

В Украине в этом году ожидается рекордный урожай гречихи. Цены должны снизиться, но отбраcывать фактор дорогостоящей доработки, логистики, упаковки тоже не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По данным пресс-службы, по состоянию на первую неделю октября аграрии уже намолотили 173,8 тыс. тонн гречки, и это еще не конец сбора. В прошлом году было собрано около 148 тыс. тонн.

Как сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, весной сельхозтоваропроизводители увеличили площадь посева гречкипо сравнению с прошлым годом на 20 тыс. га до 141,5 тыс. га. Это самая большая площадь за все годы независимости Украины, засеянная этой культурой.

"По урожайности, имеем тоже лучшие результаты: текущий показатель равен 1,42 т/га, прошлогодний из примерно такой же доли площадей составлял 1,22 т/га. Собственно, именно эти факторы в совокупности дали нам возможность собирать рекордный урожай гречки", - сказал Высоцкий.

Он добавил, что это будет способствовать снижению конечных цен на крупу, но отвергать фактор дорогостоящей доработки, логистики, упаковки тоже не стоит.

Цены на гречку в Украине.

В августе 2023 года гречка в Украине подешевела до довоенного уровня. Средние потребительские цены на гречневую крупу в Украине уменьшились до 45,6 грн/кг. Это на 6,3% меньше 48,7 грн/кг - уровень цены на гречку в феврале 2022 года, то есть в начале войны.

Гречка в 2,1 раза дешевле максимальной цены в 96,0 грн/кг, зафиксированной в августе 2022 года.

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Цены на продуктыціни в Україні