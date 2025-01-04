В Украине завтра восстановят доступ к ключевым социальным сервисам после кибератаки РФ
Начиная с 5 января в Украине будет восстановлен допуск к ключевым социальным сервисам. С 19 декабря украинцы не могли воспользоваться услугами, поскольку РФ осуществила масштабную кибератаку.
Об этом заявил первый заместитель министра юстиции Украины Николай Кучерявенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы Украина".
Чиновник рассказал, что с завтрашнего дня допуск появится к: "еПоддержки", получение выписки о месте жительства ребенка, помощь одиноким матерям и помощь отцам на детей, получение помощи для лиц с инвалидностью с детства и получение помощи для детей с инвалидностью, а также получение услуг для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
В то же время Кучерявенко отметил, что услуга "еШлюб" будет восстановлена позже.
"При этом хотелось бы акцентировать внимание, что "еШлюб" будет восстановлен через несколько дней, потому что для того, чтобы он заработал в полной мере, необходимо будет обязательно обработать сначала все бумажные носители, которые поступили за это время", - резюмировал он.
Напомним, в Минюсте сегодня заявили, что начиная с этого дня после кибератаки РФ в Украине в Украине вновь заработала "Государственная регистрация актов гражданского состояния" (ГРАГС). Теперь вновь есть возможность регистрировать браки, либо же вносить сведения о разводе, рождении или смерти.
Также отметим, что масштабная кибератака российских хакеров произошла 19 декабря 2024 года. В результате их деяний в Украине перестали работать ряд сервисов, включая приложение "Дія". Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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