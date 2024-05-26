RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине завтра будут отключения света: в какие часы

Фото: завтра украинцам снова будут выключать свет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник, 27 мая, украинцам снова будут выключать свет по графикам. Но ограничения, как ожидается, будут действовать не в течение всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрэнерго".

Так, завтра лимиты электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей будут действовать в период с 6:00 до 24:00. Отключения будут во всех регионах Украины.

"При превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений", - отметили в "Укрэнерго".

При этом объекты критической инфраструктуры, выполняющие функцию жизнеобеспечения населения, от электроснабжения отключаться не будут.

Отключение света в Украине

В мае этого года в Украине снова начали выключать свет. Поначалу это были экстренные отключения, но сейчас свет выключают по графику. Как узнать, какие графики и когда будут выключать свет - читайте по ссылке.

Ограничения электроснабжения связаны с тем, что украинская энергетика подверглась ряду массированных российских ударов. В результате были разрушены несколько крупных ТЭС и ТЭЦ. Также из строя вышла Днепровская ГЭС.

Сначала энергетикам удавалось избежать дефицита электроэнергии с помощью импорта из-за границы, но на сегодняшний день импорт достиг максимального показателя и уже не покрывает потребностей.

Больше о ситуации в украинской энергетике – читайте в интервью руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого для РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения светаГрафик отключения светаУкрэнерго