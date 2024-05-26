В Украине завтра будут отключения света: в какие часы

В понедельник, 27 мая, украинцам снова будут выключать свет по графикам. Но ограничения, как ожидается, будут действовать не в течение всех суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрэнерго".
Так, завтра лимиты электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей будут действовать в период с 6:00 до 24:00. Отключения будут во всех регионах Украины.
"При превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений", - отметили в "Укрэнерго".
При этом объекты критической инфраструктуры, выполняющие функцию жизнеобеспечения населения, от электроснабжения отключаться не будут.
В мае этого года в Украине снова начали выключать свет. Поначалу это были экстренные отключения, но сейчас свет выключают по графику. Как узнать, какие графики и когда будут выключать свет - читайте по ссылке.
Ограничения электроснабжения связаны с тем, что украинская энергетика подверглась ряду массированных российских ударов. В результате были разрушены несколько крупных ТЭС и ТЭЦ. Также из строя вышла Днепровская ГЭС.
Сначала энергетикам удавалось избежать дефицита электроэнергии с помощью импорта из-за границы, но на сегодняшний день импорт достиг максимального показателя и уже не покрывает потребностей.
Больше о ситуации в украинской энергетике – читайте в интервью руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого для РБК-Украина.
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