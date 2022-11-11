В Украине завершили уборку двух важных зерновых культур

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .

Кроме того:

По данным пресс-службы, по состоянию на 10 ноября уборка зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 8,5 млн га (76%) при урожайности 42,4 ц/га, намолочено 36,1 млн тонн зерна в т.ч.

Напомним, по прогнозу, мировые запасы зерна упадут до минимума за 10 лет из-за войны России против Украины и засухи

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