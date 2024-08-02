В Украине утвердили новую профессию - деминер

Национальное агентство квалификаций утвердило новый профессиональный стандарт для деминеров.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
Ранее в Украине не существовало единого профессионального стандарта для деминеров, что затрудняло подготовку специалистов. Наличие нового стандарта создает единые правила для обучения, что позволит привлечь к гуманитарному разминированию ветеранов и облегчит их интеграцию как в украинской, так и в международной сфере.
Заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный подчеркнул, что новый стандарт значительно расширит возможности для обучения и позволит получить квалификацию, признаваемую на международном уровне.
После утверждения стандарта будут введены в правовое поле новые требования, в частности присвоение кода профессии и упорядочение оплаты труда. Также будет разработан образовательный стандарт для подготовки дипломированных деминеров.
Разработанный стандарт предусматривает пять уровней подготовки, от базового уровня для нетехнического обследования до уровня для разминирования территорий и зданий.
Из-за полномасштабной войны значительные территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами, но власти постепенно очищают эти районы.
Министр экономики Юлия Свириденко недавно сообщила, что женщины составляют 30% всех операторов противоминной деятельности, и правительство намерено увеличить эту цифру.
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