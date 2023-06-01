В Украине задержали белоруса, который "сливал" информацию об обороне границы

В Украине задержан и арестован на два месяца гражданин Беларуси, подозреваемый в "сливе" информации о перемещении живой силы и военной техники для защиты украинско-белорусской границы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".
Задержанный - безработный, который родился и проживал в Ровенской области Украины. Мужчину задержали по подозрению в передаче информации о перемещении живой силы и техники для защиты пограничной с Беларусью территории Украины.
Отмечается, что подозреваемый уже был ранее осужден за оправдание и поддержку российской агрессии против Украины.
Согласно данным следствия, мужчина по телефону передавал другому гражданину Беларуси информацию, которой не было в открытых источниках. Также известно имя гражданина Беларуси, которому задержанный передавал информацию с начала апреля 2023 года, однако из-за защиты конфиденциальной и персональной информации, фамилии фигурантов дела не называются.
В начале полномасштабной войны россияне вторглись на территорию Украины, в том числе из Беларуси. Тогда же российские военные захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей, однако уже весной наши воины деоккупировали территории.
В течение всего периода войны Россия использует территорию Беларуси для продолжения нанесения ударов по территории нашей страны.
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