В Украине осужденные смогут покидать колонии: при каких условиях

Верховная Рада 18 декабря приняла правительственный проект закона №12127, который позволяет осужденным кратковременно выезжать за пределы исправительных колоний в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон №12127 .

Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий осужденным выезжать за пределы исправительных колоний в определенных случаях

18 декабря 2024 года Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный проект закона №12127, который предусматривает возможность кратковременных выездов для осужденных в случае тяжелой болезни или смерти близкого родственника. Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 111 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, регулирующую порядок кратковременных выездов осужденных из исправительных колоний.

Что предусматривает новый законопроект

Согласно проекту, осужденным, находящимся в исправительных колониях минимального уровня безопасности, участках социальной реабилитации и воспитательных колониях, разрешается кратковременный выезд за пределы колонии в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника, угрожающей его жизни. Продолжительность такого выезда не должна превышать семи суток (не считая времени на проезд в оба конца, не более трех суток). Другим осужденным разрешается выезд на срок не более одних суток, также с учетом времени на проезд.

Порядок подачи заявления и принятия решения

Заявление осужденного на кратковременный выезд рассматривается в течение суток. Разрешение на выезд предоставляется начальником колонии, с учетом оценки поведения осужденного и рисков совершения им повторного преступления. Время пребывания за пределами колонии засчитывается в срок отбывания наказания. Для несовершеннолетних осужденных выезд может быть разрешен только при условии сопровождения родственниками или попечителями.

Финансирование выездов и охрана осужденных

Расходы, связанные с выездом осужденных, покрывают сами осужденные или их родственники. Для охраны во время выезда осужденных, находящихся в колониях среднего и максимального уровня безопасности, ответственные охранные группы колоний.

Изменения для минимальных и средних уровней безопасности

Лицам, содержащимся в колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями или в участках социальной реабилитации, предоставляется возможность самостоятельно добираться до места назначения и возвращаться обратно. В то же время для осужденных, находящихся в колониях среднего и высокого уровня безопасности, обеспечивается сопровождение охраны.

Ключевые моменты для выполнения законопроекта

Согласно закону, Министерство юстиции Украины должно определить порядок организации и оплаты кратковременных выездов, а также расчет расходов, возникающих при перемещении и охране осужденных. Закон вступит в силу через три месяца после прекращения военного положения в Украине.