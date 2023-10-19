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В Украине засудили "министра здравоохранения ДНР"

Фото: в Украине засудили "министра здравоохранения ДНР" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине засудили "министра здравоохранения ДНР", внедряющего стандарты медицины РФ и отменяющего украинские протоколы лечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"По публичному обвинению прокуроров Донецкой областной прокуратуры Селидовским городским судом заочно вынесен приговор гражданину РФ за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Он приговорен к 10 годам заключения с конфискацией имущества", - сообщили в Генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что в июле 2022 года, находясь во временно оккупированном Донецке, уроженец Амурской области РФ вступил в состав оккупационной администрации и занял должность "министра здравоохранения ДНР".

Он нарушает конституционные права украинцев, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области, поскольку выдает ничтожные приказы, которые затрудняют или даже делают невозможным получение медицинской помощи. Также мужчина внедряет стандарты "медицины" РФ и запрещает лечить людей по украинским и европейским протоколам.

По данным офиса, осужденный контролирует все больницы, медицинские учебные заведения, санитарно-эпидемиологические и фармацевтические учреждения.

К тому же в его ведении реабилитационные центры, лаборатории, учреждения экстренной медицинской помощи и станции переливания крови, судебно-медицинской, судебно-психиатрической экспертиз.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что на фейковой должности мужчина также успел наладить взаимодействие с подконтрольными преступной "власти" медиа. Предоставляя комментарии для пропагандистских информационных ресурсов, "медик" продвигает пророссийские нарративы, в частности, о необходимости оформления документов "республиканского образца".

Сейчас осужденный продолжает осуществлять противоправную деятельность на временно оккупированной территории Донецкой области. За сотрудничество с оккупантами Великобритания, Канада и Новая Зеландия наложили на россиянина персональные санкции.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители сообщили о новом подозрении главарю группировки "ЛНР" Леонида Пасечника.

Напомним также, недавно стрелявшего в пленных украинцев боевика "ДНРовца" приговорили к 15 годам заключения.

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