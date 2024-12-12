В Украине запустят новую электронную систему для бизнеса

Кроме этого, планируется сократить количество проверок, которые обязан проходить бизнес - благодаря введению соответствующего страхового полиса.

Без этого Украина не сможет продолжать получать финансирование по программе Ukraine Facility от ЕС. Создание и запуск этих сервисов должно улучшить неэффективную для бизнеса регуляторную среду и является одним из 150 индикаторов Ukraine Facility, выполнение которого приносит государству в среднем 450 млн евро.

Она отметила, что Украина уже начала получать первые транши средств, которые ЕС напомнит Украине в рамках программы Ukraine Facility. Речь идет о финансировании в размере 50 млрд евро, которые будут поступать в Украину до 2027 года. В обмен на эти средства мы должны провести ряд структурных реформ, которые по сути являются евроинтеграционными шагами для Украины. В целом, пояснила Шуляк, речь идет о 150 индикаторах, выполнение каждого из которых приносит государству 450 млн евро.

Одним из важных модулей Ukraine Facility является улучшение бизнес-среды в Украине, одним из проблемных моментов которого является неэффективная регуляторная среда, которая мешает полноценной работе бизнеса. Следовательно, ее упрощение, по словам Шуляк - обязательное условие, без которого Украина не сможет в дальнейшем получать средства по программе Ukraine Facility.

"Мы уже начали выполнять индикаторы программы, соответственно, уже начали получать первые средства. Сейчас законопроекты, которые означают запуск по выполнению того или иного индикатора, попадают в повестку дня Верховной Рады в первую очередь и приоритетно. Так же они и принимаются - как евроинтеграционные", - подчеркнула Шуляк.

Она отметила, что несовершенное регуляторное поле, которое мешает бизнесу работать - это более 100 регуляторных механизмов вроде лицензий, разрешений, согласительных документов и тому подобное.

Поэтому, чтобы упростить субъектам предпринимательства процесс их получения, Украина до 1 квартала 2026 года обязана создать соответствующую цифровую платформу, которая будет регулировать и формировать всю информацию о необходимых разрешениях, лицензиях, согласованиях и т.д., которыми сегодня пользуется бизнес. Еще один важнейший шаг по упрощению - сокращение проверок бизнеса.

"Каждый бизнес знает, какие семь кругов ада нужно пройти, чтобы получить право работать. Эти проверки разные - начиная от государственной службы Украины по вопросам труда, заканчивая ГСЧС. Они могут происходить непрерывно, что по факту мешает бизнесу работать и, соответственно, не способствует поступлению средств в бюджет в виде налогов. Европейская практика в этом отношении - унифицированный, упрощенный процесс. Тем же путем пойдем и мы - количество проверок и их продолжительность будет существенно сокращена благодаря специальному страховому полису. Его наличие будет означать, что к вам с проверкой никто не придет, поскольку у вас все риски застрахованы", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что реализацией этих проектов будет заниматься Министерство цифровой трансформации и с этой задачей ведомство точно справится.

"В общем, до 2026 года Минцифры ставит целью все публичные услуги, которые мы получаем от государства, перевести в цифровой формат. Это их цель и я в них верю", - резюмировала парламентарий.

Напомним, до 2027 года в Украине планируют создать инвестиционный фонд на 16 миллиардов евро для поддержки общин и бизнеса, которые понесли убытки из-за войны. Фонд будет наполняться средствами международных финансовых институтов и станет частью программы Ukraine Facility.

Фонд будет финансироваться при участии международных и европейских финансовых институтов, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Банк развития Совета Европы и Всемирный банк.