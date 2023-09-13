В Украине запустят электронные социальные карты: зачем это нужно

"Теперь появляется электронная персональная карта человека с его социальной историей, примерно так же, как электронная медицинская карта пациента с историей лечения. Тот, кто получает социальные услуги, также имеет доступ к этой карте, к перечню всех запланированных действий и вместе с социальным. работником движется к разрешению сложной ситуации", - сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, планируется, что социальный работник будет предлагать именно социальные услуги и другие виды поддержки, которые смогут помочь человеку выйти из сложной ситуации.

"Цифровизация этого процесса делает его максимально прозрачным, карточка человека больше не потеряется", - добавила она.

Электронный кейс-менеджмент

По данным пресс-службы, электронный кейс-менеджмент призван оптимизировать работу социальных работников и обеспечить системный подход к организации предоставления социальных услуг уязвимым категориям населения и лицам/семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

С целью создания соответствующих условий для предоставления социальных услуг с использованием цифровых инструментов в Единой информационной системе социальной сферы (далее ЕИССС) разработана часть тестовой среды социального веб-портала Минсоцполитики, в частности, кабинеты получателя социальных услуг, предоставлятеля социальных услуг и кейс-менеджера, реализована возможность предоставления социальных услуг заявления/уведомления о предоставлении социальных услуг и отслеживания результатов их рассмотрения, а также - заявлений поставщиками социальных услуг о включении их в Реестр поставщиков социальных услуг.

Имея четкое представление обо всем перечне имеющихся в обществе ресурсов, человек сможет сам выбирать социальные услуги для разрешения своей ситуации. Новая система поможет эффективнее всего сотрудничать с кейс-менеджером и выбирать лучшие решения для выхода из кризиса, отметили в пресс-службе.

Социальная помощь в 2023 году

Напомним, в целом для социальной помощи населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд гривен. Крупнейшим из социальных пособий, запланированных в 2023 году, является помощь внутренне перемещенным лицам - 57,6 млрд гривен. Ожидается, что 1,9 млн ВПЛ получат помощь в 2023 году. Средний размер будет составлять 2500 гривен.