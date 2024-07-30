В Украине запустили еще одну мощную газовую скважину: в чем ее особенность

"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию новую высокопроизводительную скважину с дебитом 274 тыс. кубометров газа в сутки. Ее особенность состоит в том, что плановый забой расположен непосредственно под населенным пунктом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК " Нафтогаз Украины ".

Как отметили в пресс-службе, ввод в работу новой скважины увеличил суточную добычу газа на месторождении на 17%. На очереди следующая скважина, которая будет введена в эксплуатацию уже в августе этого года.

По данным пресс-службы, специалисты "Укрбургаза" за четыре месяца пробурили скважину с уходом забоя более 1300 м.

Всего за первое полугодие 2024 года "Укргаздобыча" пробурило 50 скважин, из них ввели в эксплуатацию – 41.

Добыча газа

"Укргаздобыча" (УГО) - крупнейшая газодобывающая компания в Украине, которая является частью государственной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Она занимается разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой природного газа и газового конденсата. Основные добывающие регионы компании находятся в восточной и западной частях Украины.

В июне наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил Сергея Лагна временно исполняющим обязанности руководителя АО "Укргаздобыча" вместо Олега Толмачева.

Украина за 2023 год увеличила добычу газа на 0,9% до 18,7 млрд кубометров. На "Укргаздобычу пришлось 13,9 млрд кубометров, на "Укрнафту" - почти 1,1 млрд, остальные 3,7 млрд - на частные компании.