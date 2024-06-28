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В "Укгргаздобыче" сменили руководителя

Украина, Пятница 28 июня 2024 13:06
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В "Укгргаздобыче" сменили руководителя Фото: Сергея Лагно (справа) (ugv.com.ua)
Автор: Александр Белоус

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил Сергея Лагно временно исполняющим обязанности руководителя АО "Укргаздобыча". Он сменил на этом посту Олега Толмачева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Лагно занимал должность главного инженера предприятия с января 2023 года. У него 20-летний опыт работы. Он занимал должности оператора по добыче нефти и газа, старшему инженеру-технологу, начальнику производственно-диспетчерского отдела в ГПУ "Полтавагадобыча".

В должности главного инженера УГД Лагно занимался управлением техническими подразделениями компании, а именно направлениями диспетчеризации производства, метрологии, наземной инфраструктуры, автоматики и механико-энергетическими подразделениями. Среди его обязанностей было и развитие производственных объектов добычи, их реконструкция, повышение надежности и безопасности функционирования.

Напомним, Олег Толмачев возглавлял "Укргаздобычу" с января 2023 года.

"Укргаздобыча" (УГД) - крупнейшая газодобывающая компания в Украине, которая является частью государственной акционерной компании "Нефтегаз Украины". Она занимается разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой природного газа и газового конденсата. Основные добывающие регионы компании находятся в восточной и западной частях Украины.

Украина за 2023 год увеличила добычу газа на 0,9% до 18,7 млрд кубометров. На "Укргаздобычу пришлось 13,9 млрд кубометров, на "Укрнафту" - почти 1,1 млрд, остальные 3,7 млрд - на частные компании.

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