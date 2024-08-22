В Украине запустили еще одну новую газовую скважину: в чем ее особенность

"Укргаздобыча" запустила скважину с дебитом 107 тыс. кубометров газа в сутки. Новая скважина – оценочно-эксплуатационная, глубиной 3715 м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, скважина пробурена Шебелинским отделением буровых работ на старом газоконденсатном месторождении, разрабатываемом с 1978 года. Несмотря на это, месторождение имеет значительные остаточные запасы – более 900 млн. куб. м голубого топлива. "На этой скважине достигли высокого дебита благодаря проведенным мероприятиям по интенсификации, в частности, выполнены три стадии гидравлического разрыва пластов. Освоение скважины выполнили с помощью койлтюбинговой установки", - говорится в сообщении.