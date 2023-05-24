В Украине запустили одну из самых мощных газовых скважин за последние годы

По данным пресс-службы, это одна из самых мощных скважин, которые запустила "Укргаздобыча" за последние годы.

Кроме того, она открыла перспективы ранее неразведанного блока на одном из месторождений на востоке страны. Перспективные ресурсы газа этого блока оцениваются более чем в 6 млрд кубометров. Сейчас в указанном блоке проходит подготовка к бурению еще двух новых скважин: поисковой и разведывательной.

Новое месторождение

В пресс-службе НАК отметили, что месторождение имеет значительные перспективы и вместе с тем сложное геологическое строение, сильно усложненное глубинными разломами. Обнаруженные газовые залежи находятся в условиях высокотемпературного разреза с аномально высокими пластовыми давлениями.

Из-за нехватки технологий ранее разработка перспективных залежей этого месторождения на значительных глубинах была невозможна.

Недавно "Укргаздобыча" провела там 3D сейсмические исследования, что позволило спроектировать эту поисковую скважину. Скважина имеет сложную наклонно-направленную конструкцию. Ее бурение и исследования были сложным вызовом для команды геологов, буровиков и геофизиков, которые они смогли преодолеть, рассказали в пресс-службе.