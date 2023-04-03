В Украине запустили самую мощную газовую скважину за последние годы

"Укргаздобыча" в марте 2023 года запустила самую мощную скважину за последние 2,5 года, которая дает более 460 тыс. кубометров газа в сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Нафтогаза ".
По данным пресс-службы, "Укргаздобыча", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", пробурила разведывательную скважину, открывшую новую нефтегазовую залежь на уже истощенном месторождении.
Это произошло благодаря современным подходам к обработке геологической информации, в частности, материалов 3D сейсморазведки, что позволило идентифицировать ранее неразведанную залежь и определить оптимальную точку для бурения, сообщили в НАК.
Ранее глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина может отказаться от импорта газа уже в этом году. План требует, чтобы "Нафтогаз" увеличил добычу на 8%, а частные компании - на 16% на фоне запрета экспорта топлива.
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