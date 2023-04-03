В Украине запустили самую мощную газовую скважину за последние годы

"Укргаздобыча" в марте 2023 года запустила самую мощную скважину за последние 2,5 года, которая дает более 460 тыс. кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Нафтогаза ".

Это произошло благодаря современным подходам к обработке геологической информации, в частности, материалов 3D сейсморазведки, что позволило идентифицировать ранее неразведанную залежь и определить оптимальную точку для бурения, сообщили в НАК.

По данным пресс-службы, "Укргаздобыча", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", пробурила разведывательную скважину, открывшую новую нефтегазовую залежь на уже истощенном месторождении.

Ранее глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина может отказаться от импорта газа уже в этом году. План требует, чтобы "Нафтогаз" увеличил добычу на 8%, а частные компании - на 16% на фоне запрета экспорта топлива.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rb