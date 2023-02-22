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В Украине заработал первый в мире стартап для решения простых задач в боксе

Фото: в Украине заработал первый в мире стартап для решения простых задач в боксе (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

В Украине заработал стартап Ready to Fight, с помощью которого боксерское сообщество сможет решать свои проблемы и параллельно зарабатывать деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя проекта Сергея Лапина.

Идея стартапа принадлежит команде украинского боксера Александра Усика.

"Отсутствие сервиса с контактными данными, отзывами и возможностью удобно коммуницировать значительно усложняют работу. И это только одна задача из десятка других в ежедневной рутине спортивной команды боксера. А ведь сами боксеры сталкиваются с огромными сложностями: низкий доход, отсутствие гарантии выплаты гонорара, недоверие к агентам, менеджерам и многое другое", - отмечают в команде.

В рамках проекта боксер, агент, менеджер смогут найти оппонента для спарринга или поединка, обсудить и утвердить условия сотрудничества. Также участники могут предлагать свои профессиональные услуги и зарабатывать на этом, говорит Лапин.

Также по его словам, в Ready to Fight внедрят и расширят функционал для:

  • команды боксера (тренеров, психологов, диетологов, массажистов, катменов и других специалистов),
  • тренировочных баз, залов,
  • медицинских центров,
  • производителей оборудования, экипировки, питания и многого другого.

Миссия Ready to Fight - сделать так, чтобы построение карьеры было легче и доступнее для каждого боксера в мире. С помощью современных технологий мировой бокс может развиваться быстрее и будет еще ярче.

"Важно, что продвижение боксеров дает возможность каждому из них построить успешную карьеру, потому что в системе учтены все проблемы и способы их решения. Например, если вы - боксер, можно предложить себя в спарринги, если вы - спортивный врач - скоро мы планируем добавить функционал, который позволит предложить свои услуги или найти тех, кто в них нуждается. Таким образом, спортсмены получают возможность зарабатывать пассивно, а инвесторы вкладываться в перспективных бойцов на самых ранних этапах карьеры",- утверждает Лапин.

Александр Усик, комментируя свое участие в проекте, рассказал, что работать будет на порядок легче. На платформе будет доступен выбор специалистов - медиков, массажистов.

Также спортсмены смогут находить помещения для тренировок с хорошими условиями. Усик заявил, что верит и надеется, что его примеру последуют и присоединятся другие известные боксеры.

"Для фанов бокса также есть хорошая новость - социальная сеть с уникальным контентом, инсайдами, новостями и возможностью быть ближе к ТОП боксерам", - - добавил Лапин

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