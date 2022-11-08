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В Украине заработал государственный портал для розыска детей: как им пользоваться

Новина українською →
Украина, Вторник 08 ноября 2022 17:02
В Украине заработал государственный портал для розыска детей: как им пользоваться Фото: В Украине заработал государственный портал для розыска детей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине заработал государственный портал по розыску детей. Информационная платформа будет помогать правоохранительным органам собирать данные о юных украинцах, пострадавших во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу "Дети войны".

Платформа должна помогать стражам порядка собирать данные о детях, пострадавших во время войны, в частности пропали без вести или были перемещены на временно оккупированные территории и депортированы в Российскую Федерацию.

"Этот портал создан как инструмент поиска детей, их спасения и освобождения из мест принудительного перемещения или депортации", - заявила уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Как отмечается на портале, "Дети войны" - универсальный канал связи с правоохранительными органами: Национальной полицией Украины, Офисом Генерального прокурора, а также с Национальным информационным бюро.

Здесь каждый может сообщить:

  • о потерявшемся ребенке;
  • о преступлении, совершенном против ребенка;
  • если вы обнаружили ребенка без сопровождения взрослых;
  • если вам известно о факте депортации ребенка;
  • о принудительном изменении гражданства и документов ребенка;
  • о других нарушениях прав ребенка во время войны.

Украинцев призывают регистрировать на сайте обращение по факту любого нарушения прав и свобод ребенка. Эти запросы автоматически получат и обработают соответствующие ведомства.

Напомним, что в Украине из-за войны считаются пропавшими без вести 248 детей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации.

Кроме того, в Украине создали Telegram-канал, который оперативно дает информацию о потерявшихся или наоборот детях – были найдены. С помощью этой базы можно искать также и взрослых, с которыми была потеряна связь.

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