В Украине заработал государственный портал для розыска детей: как им пользоваться

В Украине заработал государственный портал по розыску детей. Информационная платформа будет помогать правоохранительным органам собирать данные о юных украинцах, пострадавших во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу "Дети войны".

Платформа должна помогать стражам порядка собирать данные о детях, пострадавших во время войны, в частности пропали без вести или были перемещены на временно оккупированные территории и депортированы в Российскую Федерацию.

"Этот портал создан как инструмент поиска детей, их спасения и освобождения из мест принудительного перемещения или депортации", - заявила уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Как отмечается на портале, "Дети войны" - универсальный канал связи с правоохранительными органами: Национальной полицией Украины, Офисом Генерального прокурора, а также с Национальным информационным бюро.

Здесь каждый может сообщить:

о потерявшемся ребенке;

о преступлении, совершенном против ребенка;

если вы обнаружили ребенка без сопровождения взрослых;

если вам известно о факте депортации ребенка;

о принудительном изменении гражданства и документов ребенка;

о других нарушениях прав ребенка во время войны.

Украинцев призывают регистрировать на сайте обращение по факту любого нарушения прав и свобод ребенка. Эти запросы автоматически получат и обработают соответствующие ведомства.