В Украине заработали более 40 центров жизнестойкости: чем они помогают гражданам

По всей Украине с мая открылось 48 новых Центров жизнестойкости. Сейчас они уже принимают посетителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.
Отмечается, что всего таких пространств сейчас 68. Еще 132 заработают в течение года.
"Каждый такой Центр оборудован принципами доступности и безбарьерности - чтобы каждый житель общины мог прийти и получить здесь необходимую поддержку", - информируют в сообщении.
В частности, из открытых Центров двое открылись в релокированных общинах - Сартанской (Донецкая область) - во Львовской области и Мелитопольской (Запорожская область) - в Запорожье.
"У нас есть Центры жизнестойкости, которые оказывают услуги уже по всей Украине. В частности, в прифронтовых зонах, на деоккупированных территориях, в вынужденно перемещенных общинах. Все эти ячейки - это прежде всего люди, которые находят опору, морально восстанавливаются и вместе учатся быть устойчивыми", - рассказала Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
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