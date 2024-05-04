RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине заработали более 40 центров жизнестойкости: чем они помогают гражданам

Фото: новые Центры жизнестойкости в Украине (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

По всей Украине с мая открылось 48 новых Центров жизнестойкости. Сейчас они уже принимают посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Отмечается, что всего таких пространств сейчас 68. Еще 132 заработают в течение года.

"Каждый такой Центр оборудован принципами доступности и безбарьерности - чтобы каждый житель общины мог прийти и получить здесь необходимую поддержку", - информируют в сообщении.

В частности, из открытых Центров двое открылись в релокированных общинах - Сартанской (Донецкая область) - во Львовской области и Мелитопольской (Запорожская область) - в Запорожье.

"У нас есть Центры жизнестойкости, которые оказывают услуги уже по всей Украине. В частности, в прифронтовых зонах, на деоккупированных территориях, в вынужденно перемещенных общинах. Все эти ячейки - это прежде всего люди, которые находят опору, морально восстанавливаются и вместе учатся быть устойчивыми", - рассказала Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Психологическая помощь украинцам

На фоне полномасштабного вторжения Российской Федерации сейчас почти половина населения Украины нуждается в психологической помощи.

Напомним, украинцы могут получить психологическую и психиатрическую помощь бесплатно. Специалисты запустили онлайн-карту, где можно найти нужного врача.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье