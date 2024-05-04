В Украине заработали более 40 центров жизнестойкости: чем они помогают гражданам

Отмечается, что всего таких пространств сейчас 68. Еще 132 заработают в течение года.

"Каждый такой Центр оборудован принципами доступности и безбарьерности - чтобы каждый житель общины мог прийти и получить здесь необходимую поддержку", - информируют в сообщении.

В частности, из открытых Центров двое открылись в релокированных общинах - Сартанской (Донецкая область) - во Львовской области и Мелитопольской (Запорожская область) - в Запорожье.

"У нас есть Центры жизнестойкости, которые оказывают услуги уже по всей Украине. В частности, в прифронтовых зонах, на деоккупированных территориях, в вынужденно перемещенных общинах. Все эти ячейки - это прежде всего люди, которые находят опору, морально восстанавливаются и вместе учатся быть устойчивыми", - рассказала Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.