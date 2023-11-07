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В Украине заработали новые правила контроля грузов на таможне: что изменилось

Вторник 07 ноября 2023 11:26
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В Украине заработали новые правила контроля грузов на таможне: что изменилось Иллюстративное фото: в Украине изменились правила контроля грузов на гостаможне (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине с сегодняшнего дня, 7 ноября, вступили в силу изменения в таможенном законодательстве относительно контроля и оформления грузов на импорт и экспорт. Проверять товары на границе теперь будут по новым правилам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Как пояснили на заседании Общественного Совета при Гостаможслужбе представителям бизнеса по осмотру грузовых транспортных средств по обновленным правилам, таможней не будет применен обзор 100% транспортных средств.

В то же время остается рискоориентированный подход, отметили в ведомстве.

При этом в Гостаможслужбе прогнозируют, что количество осмотров не возрастет, поскольку "количество и моторика срабатывания профилей рисков не увеличится".

Накануне вступления в силу от 7 ноября изменений в таможенном законодательстве на заседании обсудили уровень готовности таможенных органов и бизнеса к работе в новых условиях.

Представители Гостаможслужбы отметили, что таможни получили необходимое количество пломб, изменили графики работы терминалов, чтобы иметь возможность вовремя оформлять товары, и "приняли ряд других мер, необходимых для устойчивого функционирования таможни и законного содействия бизнесу".

В ходе переходного периода в ведомстве обнародовали контакты должностных лиц таможенных органов "для решения возможных проблемных вопросов". Ознакомиться со списком можно по этой ссылке.

"Также на доступных ресурсах будет распространена информация о перечне мест прибытия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украине изменились и правила предоставления гуманитарной помощи. Правительство сняло ряд ограничений для ввоза товаров в качестве гумпомощи без уплаты налогов и ввело упрощенный порядок их декларирования.

Также РБК-Украина писало, что 1 ноября Кабмин ввел новые правила экспорта агропродукции в условиях военного положения.

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Государственная таможенная служба
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