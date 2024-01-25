В Украине заработает новый цифровой инструмент восстановления и пространственного развития

Комплексный план пространственного развития является одновременно как градостроительной, так и землеустроительной документацией: в каждой общине должны быть сформированы четкие правила, которые можно строить на соответствующей территории, а что строить запрещено, какие ограничения по застройке установлены на этой территории, как предельно допустимая высотность застройки, минимальные расстояния от определенных объектов и т.п.

Этот же план устанавливает, какие виды целевого назначения земельных участков могут быть установлены на определенных территориях. Например, в пределах установленной комплексным планом функциональной зоны, предназначенной для строительства объектов промышленности, нельзя будет установить целевое назначение земельного участка под жилищное строительство.

По словам Шуляка, создание планов пространственного развития возможно только на основе анализа целого ряда объективных, актуальных и верифицированных данных, со сбором которых через российское вторжение есть проблемы. Поэтому в 2022 году в Украине начали разрабатывать цифровые инструменты, которые смогут этому помочь.

В частности, аналитический портал области. Он дает возможность моделировать ситуации в любых сферах, которыми занимается система местного самоуправления. Кроме этого, аналитический портал – основа для разработки программ комплексного восстановления и комплексных планов.

Три аналитических портала сегодня уже работают - на Львовщине, Ровенщине и Полтавщине. В ближайших планах – публичный запуск киевского аналитического портала, а впоследствии и на Волыни, сообщила Шуляк.

Также на таком портале есть карта, идентифицирующая плотность распределения инвестиционных участков. По каждому инвестобъекту есть информационная карточка, где можно получить информацию о каждом объекте. Можно выбрать для анализа какой-нибудь район или несколько районов, или выбрать для выбора несколько территориальных общин для того, чтобы сравнить их потенциал в разных показателях, подытожила Шуляк.