В Украине основали новый праздник, будем отмечать уже на выходных

Согласно указу главы государства, решение принято в знак уважения к военнослужащим Войск связи и кибербезопасности ВСУ, проявившим мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также для развития военных традиций.

Документ предусматривает ежегодное празднование Дня войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины 8 августа.

Что изменил новый указ

Одновременно новым указом признан утратившим силу указ президента от 1 февраля 2000 года №154/2000 "О Дне войск связи". Таким образом, прежняя памятная дата заменена новой.

Также указом установлено, что он вступает в силу со дня его официального опубликования.

Что это означает

После вступления документа в силу в Украине ежегодно 8 августа будут чествовать военнослужащих Войск связи и кибербезопасности ВСУ. Новая памятная дата официально заменяет ранее существовавший День войск связи, который был учрежден указом президента в 2000 году.