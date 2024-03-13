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В Украине закроют школы, где учится меньше 45 детей: МОН разъяснило, что будет с учениками

Фото: в Украине закроют школы, где учится меньше 45 детей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство образования и науки Украины приняло решение с 1 сентября 2025 года закрыть школы, в которых учится меньше 45 детей. Правительство не будет финансировать учебные заведения с малым количеством учеников. В основном это касается школ в селах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Как будут финансировать школы с малым количеством учащихся

С 1 сентября 2025 года правительство решило не финансировать на средства образовательной субвенции зарплату учителей в школах с количеством учеников меньше 45 человек, а с 1 сентября 2026 года - меньше 60 человек.

При этом это решение не касается начальных школ, а будет действовать только на уровне 5-11 классов.

Общество будет получать средства на обучение всех детей, но не сможет тратить их на маленькие школы. То есть на местах будут решать: довозить учеников этих школ в ближайшую школу, или оплачивать труд учителей малых школ из местных бюджетов.

Стоит отметить, что такое решение для улучшения качества образования для учащихся из сел в Украине уже принимали. В частности, с 1 сентября 2016 года из образовательной субвенции не финансируют школы, в которых учатся меньше 25 учеников.

Что будет с учениками этих школ

Местные власти должны организовать подвоз детей в опорную школу. Детей должен сопровождать учитель. На покупку школьных автобусов выделяют средства.

Как пояснили в МОН, опорная школа - это школа, в которую привозят детей из разных населенных пунктов на расстоянии до 30 километров. Она больше, снабжена учителями и лучше оснащена. Благодаря большей наполняемости классов учитель может организовывать различные форматы обучения, например проектную работу.

В то же время начальные школы, в которых учатся менее 45 и менее 60 учеников, продолжат получать государственное финансирование. Начальная школа должна быть ближе к ребенку: если старшие ученики могут осилить дорогу к опорной школе, маленьким детям это будет сложно.

Что будет с учителями этих школ

В случае если местные органы самоуправления решат не финансировать работу малокомплектной школы самостоятельно, возможно трудоустройство учителей в опорных школах с обеспечением подвоза.

Как отметили в министерстве, решение вступит в силу с 1 сентября 2025 года, чтобы общины имели время для подготовки.

 

Напомним, ранее в МОН рассказали, как могут учиться дети с оккупированных территорий.

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