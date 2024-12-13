В Украине призывают ввести уголовную ответственность за лингвоцид на ВОТ

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил необходимость внесения в Уголовный кодекс Украины отдельной ответственности за преступления лингвоцида. Это позволит создать действенные инструменты для наказания оккупантов и коллаборационистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Тараса Креминя в Facebook.

Кремень отмечает, что лингвоцид является одним из ключевых компонентов геноцида на ВОТ. Украинский язык, как основа национальной идентичности и государства, является одной из главных целей России в войне против Украины.

Секретариат Уполномоченного начал документирование фактов лингвоцида еще до начала полномасштабного вторжения, в частности в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. В 2020 году был представлен спецдоклад, который показал катастрофическое состояние функционирования украинского языка на этих территориях.

Судебная практика по вопросам защиты украинского языка

Уполномоченный по защите государственного языка напомнил об исторических решениях международных судов, подтверждающих факты уничтожения украинского языка. В частности:

Международный суд ООН признал нарушение Россией конвенции о ликвидации расовой дискриминации, включая уничтожение образования на украинском языке в Крыму (31 января 2024 года)

Европейский суд по правам человека зафиксировал нарушение прав украинцев в деле "Украина против России (относительно Крыма)" (25 июня 2024 года)

Отмечается, что факты лингвоцида уже приобщены к материалам ряда уголовных производств, которые расследуются совместно с правоохранительными органами и международными правозащитными организациями.