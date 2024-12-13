ua en ru
Пт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Украине призывают ввести уголовную ответственность за лингвоцид на ВОТ

Пятница 13 декабря 2024 20:50
UA EN RU
В Украине призывают ввести уголовную ответственность за лингвоцид на ВОТ Фото: Притеснения украинского языка на ВОТ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил необходимость внесения в Уголовный кодекс Украины отдельной ответственности за преступления лингвоцида. Это позволит создать действенные инструменты для наказания оккупантов и коллаборационистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Тараса Креминя в Facebook.

Кремень отмечает, что лингвоцид является одним из ключевых компонентов геноцида на ВОТ. Украинский язык, как основа национальной идентичности и государства, является одной из главных целей России в войне против Украины.

Секретариат Уполномоченного начал документирование фактов лингвоцида еще до начала полномасштабного вторжения, в частности в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. В 2020 году был представлен спецдоклад, который показал катастрофическое состояние функционирования украинского языка на этих территориях.

Судебная практика по вопросам защиты украинского языка

Уполномоченный по защите государственного языка напомнил об исторических решениях международных судов, подтверждающих факты уничтожения украинского языка. В частности:

  • Международный суд ООН признал нарушение Россией конвенции о ликвидации расовой дискриминации, включая уничтожение образования на украинском языке в Крыму (31 января 2024 года)
  • Европейский суд по правам человека зафиксировал нарушение прав украинцев в деле "Украина против России (относительно Крыма)" (25 июня 2024 года)

Отмечается, что факты лингвоцида уже приобщены к материалам ряда уголовных производств, которые расследуются совместно с правоохранительными органами и международными правозащитными организациями.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что по данным ЦНС, власти РФ разработали стратегию передачи управления на временно оккупированных территориях Украины в руки военных преступников. Кремль ввел программу "Время героев", которая направлена на интеграцию участников так называемой "специальной военной операции" в управленческий аппарат псевдообразований "ЛНР", "ДНР", а также оккупированных территорий Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Масштабный удар по энергетике и усиленные графики. Что известно о последствиях атаки по Украине
Масштабный удар по энергетике и усиленные графики. Что известно о последствиях атаки по Украине
DAILY
Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи