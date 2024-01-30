Украине грозит экономический конец света без финансовой помощи ЕС и США, - Politico

"В настоящее время мы даже не рассматриваем вариант отказа от этой помощи, - заявил Politico глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев. - Для нас это критично, потому что от этого зависит своевременность и полнота невоенных расходов".

Как отмечает издание, в настоящее время Киев использует те деньги, которые он может собрать внутри страны, для развития собственной военной промышленности, зарплат солдатам и другим сотрудникам служб безопасности, а также защиты пенсионеров и вынужденных переселенцев. Западные кредиты и гранты покрывают расходы на закупку и обслуживание иностранного оружия, а также важные социальные расходы, такие как заработная плата государственных служащих, медицинских и образовательных работников. В этом году правительство планирует получить финансовую помощь в размере 37 млрд долларов, которая почти покроет дефицит бюджета, оцениваемый в 39 млрд долларов.

По расчетам Центра экономической стратегии в Киеве, с момента российского вторжения в феврале 2022 года западные спонсоры предоставили финансовую помощь на сумму около 73,6 млрд долларов. Через Международный валютный фонд Украина получит в общей сложности 122 млрд долларов в период с 2023 по 2027 год.

Пакеты помощи ЕС и США

Но поток западных денег в последние месяцы замедлился до минимума, поскольку конфликт на Ближнем Востоке и начало года выборов в США отодвинули самую большую войну в Европе за 80 лет из повестки дня новостей. В этом месяце Украина вообще не получила никакой официальной финансовой помощи.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Роберт Фицо из Словакии выступили против предоставления какой-либо дополнительной помощи Украине из бюджета ЕС, утверждая, что финансирование должно быть разделено на четыре транша, каждый из которых может быть заблокирован в любое время. Орбан, в частности, сейчас сталкивается с растущим давлением, требующим прекратить сопротивление.

Тем временем в США финансовая помощь Украине стала заложником в борьбе между республиканцами и демократами по поводу пограничной политики. Несмотря на поддержку президента Джо Байдена, спикер Палаты представителей Майк Джонсон потребовал, чтобы Белый дом объяснил свою конечную цель в Украине, прежде чем голосовать за новую помощь Киеву.

"И пока продолжаются бои в Вашингтоне и Брюсселе, Киев затаил дыхание, надеясь не снизить свои шансы на получение решающей поддержки", - говорится в публикации.

Позиция НБУ

Не все чиновники настроены так мрачно, как Гетманцев. Страна накопила более 40 млрд долларов валютных резервов и может указать на улучшение сбора налогов и способность привлекать деньги за счет внутренних заимствований.

"Украина сможет какое-то время поддерживать себя за счет собственных внутренних ресурсов, - заявил Politico глава НБУ Андрей Пышный. - Хотя риски для регулярности и своевременности притока международной помощи реализовались, мы сохраняем оптимизм".

Печать денег

Но суровая реальность, говорит Мария Репко, заместитель директора киевского Центра экономической стратегии, заключается в том, что невозможно покрыть невоенную половину государственных расходов из внутренних источников в стране, находящейся в состоянии войны, не в последнюю очередь потому, что Россия отрезала кусок Украины, на долю которого приходилось четверть ее ВВП.

ВВП упал на 28,8% в первый год войны и восстановился лишь на жалкие 5% в прошлом году, даже с учетом притока иностранной помощи, эквивалентного 20% ВВП, пишет Politico.

"Если в 2023 году мы обсуждали другие риски, такие как снижение экспорта из-за закрытия Черного моря и риски, связанные с российским наступлением, то сейчас все аналитики сходятся во мнении, что самый большой риск в этом году - это неполучение помощи", - сказала Репко.

Без помощи и с закрытыми для него международными кредитными рынками единственным способом для Киева продолжать выполнять свои внутренние обязательства будет печатать деньги, сказала Репко.

Незначительная сумма

Даже Пышный признает, что отказ от помощи будет означать "перераспределение ограниченных ресурсов украинской экономики на приоритетные нужды бюджета". Таким образом, по его словам, "критически важно восстановить международное финансирование".

Одним из самых сильных аргументов Украины в пользу продолжения поддержки остается то, что отказ от нее в конечном итоге окажется еще более дорогостоящим для Европы. По их мнению, поражение Украины потребует масштабного и долгосрочного увеличения военных расходов по всему континенту, чтобы сдержать реваншистскую неоимперскую Россию.

"Победа Украины является ключом к снижению рисков безопасности на континенте", - сказал Пышный, отметив, что пакет в 50 млрд евро, который будет одобрен на этой неделе, является мелочью по сравнению с общей европейской экономикой.