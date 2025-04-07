В Украине зафиксирован новый рост теневого рынка табака

Годовые потери государственного бюджета Украины оцениваются в 24,2 млрд грн, а объем теневого рынка сигарет в Украине составляет более 5 млрд шт.

Наблюдается заметный рост доли табачной продукции с маркировкой Duty Free или экспортного назначения, которая нелегально продается в Украине. В феврале 2025 года она составляла 6,4%.

"После длительного снижения в течение 2024 года мы снова наблюдаем рост доли нелегального рынка - в феврале 2025 года она достигла 14,1%. Заметно прибавила продукция с маркировкой Duty Free или назначением для экспорта, которая нелегально продается в Украине. Также видим больше случаев контрафакта, в том числе с поддельными акцизными марками. Рынок снова демонстрирует адаптивность, а структура нелегального сегмента меняется достаточно быстро", - отметила Татьяна Свердлик, аналитик Kantar Украина.



Треть контрафактной продукции (33%) имеет признаки поддельных акцизных марок. Из этой доли 25% (по надписи на упаковке) указаны как изготовленные компаниями Marshall Finest Tobacco / United Tobacco / VK Tobacco FZE, еще 8% - "Украинским табачным производством".



Более половины нелегальной продукции, которая маркирована надписью Duty Free или предназначена для экспорта, и нелегально продается в Украине (55%), по надписи на упаковке, произведена Винниковской табачной фабрикой. Основные торговые марки этой группы - Compliment (50%) и Lifa (5%). Остальные 45% этой категории - продукция с неопределенным производителем; среди самых распространенных брендов - Marshall (25%), Urta (9%) и Brut (6%).