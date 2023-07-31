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В Украине заблокировали обменники, использовавшие российские платежные системы

Фото: в Украине разоблачила обменники Webmoney (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Детективы Бюро экономической безопасности Украины и киберспециалисты СБУ обнаружили теневую схему денежных переводов из-за запрещенных в Украине российских платежных систем Юmoney и Webmoney. В ходе обысков изъяли 60 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

Как отметили в пресс-службе, через подпольные пункты обмена онлайн-обменники проводили транзакции криптовалюты, электронных денег, российского рубля.

По данным БЭБ, обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т.п.

"Легализация средств осуществлялась в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей "хакерской среды", а также клиентов из высокорискового сегмента", - говорится в сообщении.

Обыски и изъятие денег

Правоохранители провели обыски по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах. Сотрудники БЭБ установили и задокументировали вывод российской валюты через упомянутые обменные пункты.

По результатам 22 обысков выявлены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и т.д., что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн грн.

Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля.

В настоящее время один из фигурантов сообщен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), а также в отношении еще двух лиц задокументированы доказательства причастности к упомянутой противоправной деятельности, готовится ходатайство об объявлении им о подозрение.

Напомним, после российского вторжения в Украину НБУ запретил оборот российского рубля в Украине и финансовые операции со страной-агрессором.

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