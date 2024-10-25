В Украине появятся банки нового типа: финансовый комитет Рады поддержал законопроект

Проект по ограниченной банковской лицензии

В конце сентября НБУ представил законопроект №12044, который позволит компаниям получать ограниченную банковскую лицензию. Это позволит решить вопросы доступа населения и малого бизнеса к финансовым услугам в отдаленных, малонаселенных территориях, в зонах, приближенных к военным действиям и на освобожденных территориях.

Таким образом на украинском финансовом рынке появится новый тип банковского учреждения – банк финансовой инклюзии.

Ограниченная банковская лицензия позволяет крупным розничным и почтовым компаниям, имеющим компетенцию обслуживания большого количества клиентов и отделений, создать отдельное юридическое лицо - банк финансовой инклюзии, чтобы, используя имеющуюся инфраструктуру, предоставлять финансовые услуги населению и мелкому бизнесу.

По расчетам Всемирного банка, уровень финансовой инклюзии – охват населения финансовыми услугами – в Украине в 2021 году составил 84%, что на 11 п.п. меньше, чем целевые 95%.

В то же время, для обеспечения фокуса на клиентах-физлицах и малом бизнесе банки финансовой инклюзии будут ограничены в проведении операций с другими сегментами клиентов (средним и крупным бизнесом) и операций на рынках капитала. Также будут устанавливаться ограничения общего объема кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику.

Банк для "Укрпочты"

Появлением на свет законопроект обязан Международному валютному фонду - пункт 62 Меморандума об экономической и финансовой политике от 17 июня этого года предусматривает подготовку законодательного предложения по специализированной и ограниченной банковской лицензии, направленной на быстрое решение растущих вызовов финансовой инклюзии, используя имеющуюся инфраструктуру.

Несмотря на то, что в законопроекте нет ни слова об "Укрпочте", не секрет, что он писался под "Укрпочту" , чтобы дать государственному почтовому оператору законную возможность предоставлять банковские услуги. финансовой инклюзии

Не исключено, что банковскую лицензию захотят получить другие розничные компании с развитой сетью, например, "Новая почта" и "Розетка".