RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине появится новый род войск. Зеленский дал поручение Кабмину с Генштабом

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Генеральному штабу создать в структуре ВСУ силы беспилотных систем как отдельной структуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Как объясняется, создание Силы беспилотных систем необходимо для наращивания возможностей Вооруженных Сил Украины.

"Кабинета министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных сил Украины проработать вопрос создания в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам обработки внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в указе №51 /2024.

Заметим, что в Украине уже есть Центральное управление беспилотных систем. Она была создана для контроля применения беспилотных и роботизированных воздушных, наземных и морских систем. А также для контроля за состоянием готовности воинских частей ВСУ, применяющих беспилотные системы, к выполнению ими задач по назначению, стратегическому планированию и координации применения.

Миллион FPV-дронов для ВСУ

Еще в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в 2024 году в нашей стране планируется выработать и передать защитникам миллион беспилотников. Позже стало известно, что речь идет только о FPV-дронах.

Недавно сообщалось, что Агентство оборонных закупок Министерства обороны в этом году планирует подписать контракты на "сотни тысяч" беспилотников .

Более подробно о том, может ли такое количество дронов изменить ход войны, в комментарии РБК-Украина рассказали эксперты .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийГенштаб ВСУВойна России против Украины