В Украине появится новый род войск. Зеленский дал поручение Кабмину с Генштабом

Как объясняется, создание Силы беспилотных систем необходимо для наращивания возможностей Вооруженных Сил Украины.

"Кабинета министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных сил Украины проработать вопрос создания в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам обработки внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в указе №51 /2024.

Заметим, что в Украине уже есть Центральное управление беспилотных систем. Она была создана для контроля применения беспилотных и роботизированных воздушных, наземных и морских систем. А также для контроля за состоянием готовности воинских частей ВСУ, применяющих беспилотные системы, к выполнению ими задач по назначению, стратегическому планированию и координации применения.

Миллион FPV-дронов для ВСУ

Еще в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в 2024 году в нашей стране планируется выработать и передать защитникам миллион беспилотников. Позже стало известно, что речь идет только о FPV-дронах.

Недавно сообщалось, что Агентство оборонных закупок Министерства обороны в этом году планирует подписать контракты на "сотни тысяч" беспилотников .

Более подробно о том, может ли такое количество дронов изменить ход войны, в комментарии РБК-Украина рассказали эксперты .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .