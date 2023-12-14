В Украине появится госстандарт социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью

Участие в мероприятии приняли представители Минсоцполитики, Минздрава в лице государственного учреждения "Институт судовой психиатрии Минздрава Украины", Нацсоцслужбы и государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины", КРАИЛ, местных органов власти, учреждений, специализирующихся на предоставлении помощи лицам с игровой зависимостью (клиники МЕДЛЮКС, клиники "АТОС", клиники REHAB, Центра адиктологии "New Life", Центра восстановительной и психосоматической медицины "RECOVERY", Международной антинаркотической ассоциации, КНП "КГНКБ "Социотерапия" и др.), а также научные деятели, врачи-психиатры, психологи, юристы и другие заинтересованные лица, занимающиеся проблематикой игровой зависимости.

Организаторы азартных игр на мероприятии были представлены компанией Favbet - основным меценатом проекта, который уже более года последовательно поддерживает все его этапы, от первого национального исследования игровой зависимости до практического воплощения рекомендаций по его результатам.

"Уже сейчас инициатива Центра ответственной игры и Минздрава Украины дала ощутимый толчок для поиска новых форматов помощи тем категориям лиц, которые нуждаются в поддержке на пути к преодолению игровой зависимости. Следующий важный шаг - сделать так, чтобы услуги по социально-психологической реабилитации начали жить на практическом уровне, а их потенциальные пользователи четко понимали, где и как они могут их получить", - отметила представительница Favbet Ксения Тюрикова, добавив, что новый проект - продолжение системных усилий компании по созданию экосистемы социально ответственного бизнеса в игровом сегменте.

О практическом аспекте реализации государственного стандарта по социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью во время круглого стола говорила руководитель RGC Ольга Исаева. Она отметила, что для эффективного функционирования системы предоставления социальной услуги людям, зависимым от азартных игр, важно наладить коммуникацию между соответствующими государственными институтами, организаторами азартных игр, а также непосредственно теми, кто предоставляет социальную услугу.

Представительница государственного регулятора в сфере организации и проведения азартных игр Кристина Дутка сообщила, что КРАИЛ приветствует внедрение подобного государственного стандарта, ведь как государственный орган сможет предлагать игрокам соответствующие услуги и минимизировать проявления игровой зависимости.

Ирина Иванчук из Центра общественного здоровья Минздрава Украины акцентировала на необходимости размежевания сфер влияния, компетенций медицинских и социальных сервисов, чтобы иметь возможность различать, где предоставляется социальная услуга, а где - медицинская.

Профессор, доктор психологических наук, руководитель реабилитационных программ клиники "АТОС" Сергей Болтивец отметил, что целью предоставления этой услуги является сохранение жизни человека, поэтому в обществе должна быть сформирована готовность к получению психологической, психотерапевтической или медицинской помощи.

На важный аспект в преодолении игровой зависимости обратил внимание руководитель Центра адиктологии "New Life" Ярослав Гарнога, который отметил, что 95% игроков из Украины рассматривают игру как заработок, а значит, существует потребность разъяснять на государственном уровне, что на самом деле игра - это не заработок.

Проект государственного стандарта предоставления услуги по социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью будет опубликован на странице RGC в Фейсбуке, и приобщиться к разработке этого социального важного документа сможет каждый заинтересованный человек.