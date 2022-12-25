В Украине уже работают над тем, чтобы Patriot было больше, - посол

"Мы можем не только ожидать, но и работаем над этим. Я могу процитировать президента Зеленского на его пресс-конференции с Байденом; "Я могу сказать спасибо за системы Patriot и следующий месседж - что нам нужно больше Patriot". Я надеюсь, что мы сможем контрактовать на будущее некоторые системы", – сказала она.

По ее словам, уже есть конкретные результаты визита президента Владимира Зеленского в США.

"С момента выхода президента из Конгресса там очень сильно активизировался процесс принятия решений. Мы уже имеем за сутки, пока возвращались в Украину, конкретные серьезные результаты - и законопроект о возможности привлечения российских преступников к ответственности в США, и помощь Украине на 45 млрд долларов, и поправка о предоставлении полномочий прокурору США об использовании конфискованных российских активов в качестве помощи Украине, и работа по пакету безопасности, в котором есть Patriot, но там не только они, там много новых возможностей", - добавила Маркарова.