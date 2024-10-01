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В Украине ввели новое правило покупки авто: понадобится еще один документ

Фото: продажа автомобилей (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня Кабинет Министров Украины принял новое постановление, упрощающее и совершенствующее процедуру комиссионной торговли транспортными средствами. Теперь для заключения договора купли-продажи обязательно представление документа, подтверждающего среднюю рыночную стоимость автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Согласно постановлению, продажа более одного транспортного средства в течение года будет облагаться налогом. Если это второй легковой автомобиль – налог составит 5% , на третий и более - 18% . Отмечается, что первая продажа освобождается от налога.

Важным изменением есть требование предоставлять справку о стоимости авто в сервисных центрах МВД. Это позволит избежать занижения стоимости транспортных средств, ранее используемых некоторыми торговыми организациями. Ожидается, что нововведение повысит поступление в государственный бюджет и обеспечит прозрачность рынка.

"Например, если лицо продает второе в году легковое транспортное средство в сервисном центре МВД, то с наличием справки о средней рыночной стоимости его оценят в 450 000 грн, и налог 5% будет составлять 22 500 грн. В то же время торговая организация оценивает не на основе официального документа, а "со слов продавца", например 15 000 грн, и уплачивает налог 750 грн. Причем стоимость автомобиля премиумкласса за 15 000 грн - это не аллегория, а реальность", - объяснил заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

Он также привел недавний пример, когда был зарегистрирован автомобиль Tesla Model 3 2022 года выпуска за 10 000 грн. Однако его реальная средняя рыночная стоимость составляет 917 083 грн.

Сообщается, что на август 2024 года в Украине функционирует 3 500 субъектов, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами. В то же время, за 2023 год через торговые организации было реализовано 470 000 автомобилей.

Таким образом, новое постановление призвано сбалансировать рынок транспортных средств и создать равные условия для всех участников.

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Автомобильный рынок