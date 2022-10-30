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В Украине из-за войны считаются без вести пропавшими 248 детей

Фото: в Украине считаются без вести пропавшими 248 детей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине на данный момент считаются без вести пропавшими с начала полномасштабной войны с РФ 248 детей, 7049 – найденными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

"Данные о пострадавших детях по состоянию на 30 октября 2022 года: 248 - исчезнувшие, 9441 - депортированные, 7049 - найдены, 96 - возвращены", - заявили в ОГП.

В свою очередь ювенальные прокуроры сообщили, что 430 детей погибли в результате вооруженной агрессии России в Украине. По данным ведомства, по состоянию на утро 30 октября, кроме данных о погибших детях, не претерпели изменений и данных о раненых - 823. Поэтому в общей сложности более 1253 детей в Украине пострадали из-за полномасштабной войны с Россией.

Отмечается, что данные цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 420, Харьковской - 260, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 58, Днепропетровской - 31. Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными 2688 учебных заведений. 331 из них разрушены полностью", - уточняется в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации.

Кроме того, в Украине создали Telegram-канал, который оперативно дает информацию о детях, которые потерялись или наоборот – были найдены. С помощью этой базы можно искать также и взрослых, с которыми была потеряна связь.

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