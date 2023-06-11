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В Украине установили подразделение армии РФ, причастное к подрыву Каховской ГЭС

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Украина, Воскресенье 11 июня 2023 16:59
В Украине установили подразделение армии РФ, причастное к подрыву Каховской ГЭС Фото: ЦНС начал сбор информации о подрыве Каховской ГЭС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

ЦНС начал сбор информации о лицах, отвечающих за подрыв Каховской ГЭС. Установлено какая рота РФ причастна к теракту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Подполье начало сбор информации о лицах ответственных за подрыв Каховской ГЭС", - сообщили в ЦНС.

По данным центра, известно, что катастрофа была совершена военнослужащими 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады РФ. На данный момент партизаны устанавливают личности тех, кто непосредственно участвовал в теракте.

Подрыв Каховской ГЭС

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС часть левого берега Херсонской области была затоплена, в частности город Олешки. По состоянию на 11 июня на левом берегу области затоплены 14 населенных пунктов.

Ситуация на оккупированном левобережье критическая, поскольку россияне не проводят эвакуацию населения, а наоборот обстреливают населенные пункты. В сети заявляли о многочисленных жертвах из-за затопления. Сейчас эту информацию не подтверждает украинская власть, потому что доступа к оккупированной территории нет.

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