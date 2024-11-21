В Украине "упала" скорость интернета из-за релиза игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Представители ряда операторов связи, предоставляющих телекоммуникационные услуги в Украине, отреагировали на вопросы в пабликах, чатах и в комментариях по поводу "подмораживания" работы интернета с вечера 20 ноября.

"Досталось" и телекоммуникационному оператору Vodafone Ukraine. Его пользователи также жалуются на резкое падение скорости работы интернета, в том числе домашнего оптического.

В компании в комментариях отметили, что наблюдается "значительное падение скорости интернета у пользователей Vodafone и других провайдеров Украины".

"Трафик увеличился более чем в два раза. Причина: релиз игры S.T.A.L.K.E.R.2 и рост спроса на интернет. Ожидаем стабилизацию ситуации!" - говорится в публикации "Водафон".

Как заявили в информационном канале Triolan, наблюдается "временное понижение скорости интернета по всем направлениям".

"Это связано с повышенной нагрузкой на каналы из-за массового интереса к выходу игры "S.T.A.L.K.E.R.2", - объяснили в группе проблему.

Представители крупного интернет-провайдера "Ланет" заявили, что влияние загрузки фанатами S.T.A.L.K.E.R.2 этой игры, в том числе на общую скорость передачи данных, фиксируется с 18:00 среды.

Также в сообщении указывается, что перезагружены все сети, поскольку был "аномально высокий трафик".

"624,7 Гбит/с на пике - это больше, чем обычный уровень, и это только начало. Ведь сотни тысяч сталкеров отправились в Зону одновременно: загружают игру, транслируют свои приключения и устраивают марафоны", - говорится в заявлении "Ланет" публикации поздно вечером, 20 ноября.

Интернет-провайдер Nashnet также "кивает" массовую одновременную загрузку релиза игры S.T.A.L.K.E.R.2. И отмечает, что прилагает усилия "для предоставления качественной услуги интернет во время аномально пиковой нагрузки на сеть".

"В ближайшее время скорость работы услуги интернет будет стабилизирована нашими инженерами", - обещают в компании.

Релиз S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl ("Сердце Чернобыля")

20 ноября в 18:00 состоялся долгожданный релиз компьютерной игры STALKER 2: Heart of Chornobyl, которого поклонники ждали почти 12 лет.

Отметим, что, несмотря на шесть официальных переносов, игра уже опередила Counter-Strike 2 по продажам в Steam, оставаясь одной из самых ожидаемых новинок среди геймеров по всему миру.

Серия игр S.T.A.L.K.E.R. разработана и выпущена украинской компанией GSC Game World. Она создана в жанре шутера от первого лица с элементами хоррора и ролевой игры. События разворачиваются в наше время, в альтернативном мире на территории Украины, в частности, в Чернобыльской зоне отчуждения.

Ранее проект РБК-Украина Styler писал о том, сколько времени понадобится для полного прохождения игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Также мы рассказывали, какие системные требования, как запустить, сколько часов геймплея S.T.A.L.K.E.R 2.