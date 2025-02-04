В Украине будут признавать образование школьников с оккупированных территорий

В Украине планируют признавать результаты обучения школьников, которые проживали на временно оккупированных территориях. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство образования и науки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Osvita.ua.

Минобразования подготовило проект приказа "Об утверждении порядка признания на уровнях полного общего среднего образования результатов обучения лиц, проживавших на временно оккупированной территории Украины".

Документ определяет общие требования к процедурам признания результатов обучения для лиц, переселившихся с оккупированных территорий.

Полученное образование будут признавать на основании заявления, к которому необходимо будет приложить образовательную декларацию. Она будет содержать результаты обучения по всем предметам, кроме украиноведческих дисциплин.

Также к декларации можно будет добавить дополнительные документы, подтверждающие результаты обучения.

Процедура признания образования продлится не более десяти рабочих дней. Соответствующие уполномоченные учреждения будут осуществлять рассмотрение заявления и зачисление результатов обучения в соответствии с собственной образовательной программой.

Для получения свидетельства о получении среднего образования ученики должны будут пройти годовое оценивание или государственную итоговую аттестацию по украиноведческим предметам. Результаты по другим учебным дисциплинам будут определены путем зачисления в соответствии с образовательной декларацией.

Эта инициатива имеет целью обеспечить право на образование для всех украинских школьников, независимо от места их проживания во время оккупации.