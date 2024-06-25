ua en ru
Вт, 25 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине определили места, где разместят малые электростанции, - Минэнерго

Украина, Вторник 25 июня 2024 09:47
UA EN RU
В Украине определили места, где разместят малые электростанции, - Минэнерго Фото: министр энергетики Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Для наращивания мощностей к следующей зиме ведется активная работа с международными партнерами, бизнесом и местными властями для установления распределенной генерации на местах.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"По всей территории страны определены локации, где могут быть установлены газовые турбины и газопоршневые установки, позволяющие обеспечить критические потребности в электроснабжении в холодный период", - сказал министр во время встречи с директором Секретариата Энергетического сообщества Артуром Лорковским.

Стороны обсудили возможность закупок соответствующего оборудования за средства Фонда поддержки энергетики Украины, созданного весной 2022 года. Общая сумма взносов доноров в Фонд (перечисленных и анонсированных) составляет более 545 млн евро.

По словам Артура Лорковского, по результатам проведенной в Берлине Конференции по восстановлению Украины в Фонд ожидаются новые поступления от доноров.

Отдельное внимание во время встречи было уделено вопросам логистики снабжения Украиной энергетического оборудования от стран-партнеров, а также защите энергетических объектов.

Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшей интеграции украинского электроэнергетического рынка в европейский и законопроекты, важные для ее реализации.

Напомним, в результате российских атак в Украине уничтожено 9 гВт мощности, из-за чего в Украине весной 2024 года начали отключать свет для населения и бизнеса. Восстановление мощностей по производству электроэнергии за счет распределенной генерации в Украине требует миллиардов долларов, поскольку 1 мВт восстановления мощности стоит около 1 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго Отключения света
NEWS
Трамп в случае победы может прекратить военную помощь Украине: названо условие
Трамп в случае победы может прекратить военную помощь Украине: названо условие
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины